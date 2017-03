Prix du gaz : une baisse de 0,7% au 1er avril

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Nicolas Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud passent le cap des 500 signatures

George Michael est mort de causes naturelles

Décret Trump: course d'obstacles attendue malgré une version édulcorée

La Belle et la Bête, le nouveau Disney, interdit, en Russie, aux moins de 16 ans à cause d’un «moment gay»

En savoir plus

Cette évolution contrastée est allée de pair avec un hiver plus rigoureux que les précédents, notamment pendant le mois de janvier - marqué par plusieurs jours en dessous des normales saisonnières. Ce qui convient bien aux énergéticiens, qui avaient dû compter avec un hiver 2015-2016 particulièrement clément", rappelle le site du quotidien.

Selon les informations publiées par Le Figaro mardi 7 mars, les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie (ex-GDF Suez), vont légèrement baisser à compter du 1er avril 2017 (0,7%), après une baisse de 0,6% au 1er février, et hausse de 2,6% au 1er mars.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres