Prisons : le syndicat majoritaire signe l'accord du ministère de la Justice

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Buzyn promet plus de moyens pour la psychiatrie

Buzyn promet plus de moyens pour la psychiatrie

La Maison Blanche voulait un Van Gogh, un musée lui propose à la place des toilettes en or

En savoir plus

Pour rappel, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet a fait une série de nouvelles propositions, ce jeudi : création de 1500 places dans des quartiers séparés pour les profils "dangereux ou prosélytes", nouveau matériel et renforcement des fouilles, recrutement supplémentaires de 1100 personnes sur 4 ans, augmentation significative des primes.

La veille FO et la CGT avaient pourtant refusé ce projet mais le poids de l'Ufap-Unsa va permettre une application de l'accord, avec des sanctions à la clé pour ceux qui poursuivent le mouvement de blocage. Voilà 12 jours que les surveillants ont démarré leur contestation.

Vers une sortie de crise ? L'Ufap-Unsa, syndicat majoritaire des surveillants de prison, a annoncé qu'il signerait l'accord proposé ce jeudi par le ministère de la Justice. "N'en déplaise à certains, à l'Ufap-Unsa Justice, c'est la base qui s'exprime. Ses adhérents et sympathisants demandent à l'Ufap-Unsa Justice de signer ce relevé de conclusions, indique un communiqué du syndicat.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres