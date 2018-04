Prisons : les Français plaident pour de moins bonnes conditions de détention

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Un durcissement du regard des Français sur les prisons qui peut s'expliquer par les connaissances des sondés sur le sujet : 58% pensent que les détenus ont accès à la drogue et 50% à un téléphone portable. Aussi, le nombre de personnes se prononçant en faveur d'une hausse du budget des prisons pour de meilleurs conditions de détention se font plus rares : 40%, contre 58% en 2000.

Si, en 2000, 21% jugeaient qu'il s'agissait de "priver de liberté", ce sont désormais 49% des sondés qui partagent cet avis. 45% estiment en revanche que la prison doit prioritairement préparer la réinsertion des détenus en société. Malgré le constat quasi unanime de la surpopulation dans le milieu carcéral, la plupart des Français trouvent que les détenus sont "trop bien traités" et 41% d'entre eux jugent que "l'attitude des détenus" compte pour beaucoup dans le climat délétère qui y règne (contre 24% en 2000). Malgré ce constat, seuls 47% des sondés souhaitent voir le nombre de personnes placées en détention provisoire baisser, contre 64% en 2000.

Les Français jettent un regard plus sévère sur les détenus des prisons françaises qu'auparavant. Aussi espèrent-ils que l'Etat soit en phase avec leurs attentes, à un peu plus d'une semaine de la présentation de la loi de programmation sur la justice en Conseil des ministres. Selon une étude de la Fondation Jean-Jaurès, en partenariat avec l'Ifop, mise en lumière ce lundi 9 avril par Franceinfo , la moitié des sondés (50%) estiment que les détenus bénéficient de trop bonnes conditions de détention.

