Prisons : des blocages partout en France en attendant une réunion avec la ministre de la Justice

Le mouvement se durcit. Les syndicats de gardiens de prisons ont appelé à un nouveau "blocage total" des établissements à partir de six heures, ce lundi. Selon des informations de France Bleu, plus de 90 établissements sont touchés par des blocages totaux ou partiels, sur les 188 que compte la France. "On exige que les personnels à l'intérieur travaillent en sécurité", a indiqué Alexandre Caby, délégué Ufap-Unsa, au micro d’Europe 1. "Ne sont faits que les mouvements prioritaires tels que les parloirs, la promenade et les repas. On exige que tous les mouvements subsidiaires soient supprimés, comme le culte, le sport, la poterie, la peinture… On ne lâchera pas la pression jusqu'à ce que le ministère cède".

Dimanche soir, la tension s'est encore accrue avec une nouvelle agression qui s’est produite à Longuenesse, dans le Pas-de-Calais. Deux surveillants de prison ont été blessés par un détenu avec une barre de fer et ont été hospitalisés. C’est la dernière d’une longue suite d’agressions ces dernières semaines.

Les syndicats ont rendez-vous ce lundi avec la ministre de la Justice, la garde des Sceaux ayant assuré dimanche vouloir reprendre immédiatement le dialogue". "C'est la raison pour laquelle elle recevra, dès ce jour, l'ensemble des organisations syndicales représentatives", selon son ministère. En marge des mobilisations de la semaine dernière, l'Ufap-Unsa (40%) et la CGT-Pénitentiaire ont participé à des négociations avec le gouvernement, mais les syndicats ont refusé samedi de signer le "projet d'accord".