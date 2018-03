Prison, peines alternatives, refondation pénale... Toutes les annonces d'Emmanuel Macron

Après s'être rendu dans les locaux de l'École nationale d'administration pénitentiaire d'Agen, qui forment plus de 3000 fonctionnaires chaque année, le Président de la République a prononcé un discours présentant sa politique judiciaire.

Il s'est d'abord insisté sur le nécessaire balancement entre "effectivité" et "dignité" des peines.

"Une peine telle qu'elle est prononcée a vocation à être exécutée. […] Un détenu est un individu simplement privé de sa liberté, pas des autres droits qui sont les siens."

Il a plaidé pour que les peines soient plus représentatives de la réalité, et a remis en cause les peines systématiquement aménagées.

"La différence entre les peines prononcées et les peines réelles est devenu incompréhensible pour nos concitoyens et au premier chef pour les victimes. Une peine prononcée doit être une peine crédible et comprise."

Pour justifier ses positions, il s'est ensuite adonné à un habile exercice de "ni... ni…" :

"Il y aurait d'un côté les laxistes qui voudraient que personne ne soit puni et de l'autre les vrais durs qui sont pour emprisonner les gens. Je ne crois dans aucune de ces options."

Sont venue enfin les annonces : les peines de plus d'un an de prison ne seront désormais plus aménageables :

"L'aménagement des peines inférieures à un an ne sera plus automatique mais à la discrétion du tribunal"

Emmanuel Macron a donc aussi annoncé la forfaitisation de plusieurs délits, comme l'usage de stupéfiants ou les délits routiers :

"Nous allons substituer à ce qui sont aujourd'hui des peines de prison, des amendes ou d'autres mesures pénales.".

Enfin il a annoncé la création d'un mandat de dépôt différé.