Prise-en-charge par les entreprises des arrêts maladie de courte durée : le Medef dit non !

Avant de partir en vacances, le gouvernement avait sous-entendu qu’il voulait voir les entreprises prendre en charge les arrêts maladie de courte durée. Une piste qui permettrait de réduire considérablement les dépenses de l’Assurance maladie.

Aujourd’hui, au-delà de trois jours d’arrêt, la Sécurité Sociale prend en charge la moitié du salaire quotidien par jour d’arrêt. Le gouvernement, aimerait voir les entreprises verser le salaire pour les arrêts de courte durée, c’est-à-dire ceux de moins de quatre jours.

Une idée de mesure qui a provoqué la colère du Medef. Dans une interview accordée au Parisien, son numéro 2 -Patrick Martin- parle d’une “double peine”. D’après le vice-président du Medef “les absences de courte durée sont extrêmement perturbantes pour l’entreprise et représentent un coût. On ne peut bien souvent pas remplacer la personne absente en recourant à un CDD ou à un intérimaire car on ne sait pas combien de temps le salarié restera absent”. Toujours selon lui, si elle était mise-en-place, cette mesure coûterait 900 millions d’euros aux entreprises.