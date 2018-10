Les principaux points du nouveau budget de la Sécurité Sociale

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Bleus: Platini ne veut pas comparer Mbappé à Pelé, "on jugera dans dix ans"

General Electric scinde sa division énergie (Alstom), l'action au plus bas depuis 2009

NBA: Manu Ginobili et son numéro 20 au panthéon des San Antonio Spurs

En savoir plus

Les travailleuses indépendantes, chefs d’entreprises et agricultrices pourront bénéficier en 2019 d’un congé maternité aussi long que celui des salariées.

Le gouvernement veut inciter les hôpitaux à renvoyer plus souvent les patients vers les généralistes en cas de pathologie peu importante. Cette mesure sera soumise à une expérimentation.

Cette mesure promet le remboursement intégral de certaines lunettes, prothèses dentaires et auditives. Le gouvernement a rejeté les critiques de l'opposition qui alarment sur le risque d'augmentation du prix des mutuelles.

Les pensions des retraités, les allocations familiales et logement seront revalorisées en 2019/2020 de seulement 0,3% soit moins que l'inflation. C'est un nouveau coup dur pour les retraités après la hausse de la CSG de 1,7 point en 2017.

Les heures supplémentaires ne seront plus défiscalisées mais elles seront exonérées de cotisations salariales.

Le 1er janvier 2019, les entreprises bénéficieront de la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), en allégement de cotisations pérenne. Ce changement va peser lourdement sur le déficit public en 2019, l’Etat devant payer « double », en supportant le remboursement du CICE pour 2018 et la baisse de cotisations pour l’année en cours, soit un total de 40 milliards d’euros.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres