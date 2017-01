Primaire socialiste : les bureaux sont ouverts

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Primaire à gauche: Hamon et Valls, le match à hauts risques du PS

La Suisse est la plus chère pour l'alimentaire

C'est la légitimité du candidat qui sera en jeu. D'autant plus les deux rivaux ne s'apprécient guère, et n'ont pas l'intention de faire campagne l'un pour l'autre.

Alors que les bureaux de vote ont ouvert à 9h, un des enjeux sera une nouvelle fois la participation après l'imbroglio du premier tour et, de façon générale, le faible chiffre du nombre de votants à ce scrutin.

Dans quelques heures, on connaitra donc le nom du prochain candidat socialiste à l'élection présidentielle. Sauf surprise, il devrait s'appeler Benoît Hamon, qui est arrivé largement en tête du premier tour, devant Manuel Valls et qui devrait récupérer les voix du troisième homme Arnaud Montebourg.

