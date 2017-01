Primaire : "juste en dessous de 1,6 millions de votants"

Après de multiples cafouillages, le PS s'apprête, enfin, à dévoiler les résultats définitifs de sa primaire. "Sur la base de près de 95% des bureaux de vote dépouillés, on est juste en dessous de 1,6 million de votants. Quand on sera à 100% des bureaux dépouillés, il y aura donc, comme je le dis depuis dimanche soir, entre 1,6 et 1,7 million de votants. Il n'y a donc pas matière à nous accuser de quoi que ce soit" tanche-t-il.

"Je vous invite à venir prendre au hasard des bureaux de vote et à demander à pouvoir comparer le résultat avec le PV. Je vous invite à le faire. C'est totalement transparent. Ce n'est pas parce que, dès dimanche soir, Alexis Corbière (porte-parole de Jean-Luc Mélenchon) et M. Accoyer (Les Républicains) mettent en cause la participation, qu'il faut que l'ensemble du petit monde médiatique suive en parlant de 'gonflette'. Qu'il y ait eu une erreur, lundi matin, d'un permanent du PS, qui n'a pas actualisé les pourcentages des candidats, je l'ai reconnu".