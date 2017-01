Primaire de la gauche : Valls domine, Montebourg et Hamon au coude-à-coude

Manuel Valls en tête loin devant le peloton. Selon un sondage Harris Interactive pour France Télévisions publié ce jeudi, l’ancien Premier ministre se classe en tête des intentions de vote, au premier comme au second tour. Malgré une campagne difficile, comme le rapporte plusieurs médias, l’ex-chef du gouvernement devancerait assez largement ses rivaux au premier comme au second tour.

Au premier, il recueillerait 43% des voix, soit une avance de 18 points face à Arnaud Montebourg (25%). En troisième position, on retrouverait l’autre grand gagnant de ce sondage, Benoît Hamon qui cumulerait 22% des intentions de vote, soit une augmentation de 11 points par rapport à l'enquête réalisée début décembre. Très loin derrière, Vincent Peillon n’arriverait pas à percer : l’ancien ministre de l’Education n'obtiendrait que 7% des voix. Sylvia Pinel (2%), François de Rugy (1%) et Jean-Luc Bennhamias (moins de 0,5%) toucheraient encore moins de Français.

En ce qui concerne le second tour, Manuel Valls s’imposerait face à à Arnaud Montebourg (55% contre 45%) et plus largement encore face à Benoît Hamon (57% contre 43%). Par ailleurs, le sondage révèle que l’intérêt des Français pour cette primaire ne décolle pas : seulement 42% des personnes interrogées se déclarent "intéressés" par le scrutin. Un chiffre en baisse de huit points par rapport à la précédente enquête.