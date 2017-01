Primaire de gauche : Valls chahuté pour son dernier meeting

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Pour Marine Le Pen, après le Brexit et Trump, l'Europe va se réveiller

En savoir plus

Une trentaine de manifestants d'extrême-gauche ont aussi bruyamment manifesté et jeté des œufs contre la façade du bâtiment.

"Chers amis, merci pour cet accueil général et individuel dans cette belle salle!" a-t-il ironisé devant un millier de soutiens, dans le 18ème arrondissement parisien. Dehors, la tension était palpable.

Valls, le mal-aimé ? Après la farine, la gifle, les moqueries à la radio, son dernier meeting avant le vote de dimanche aura été secoué après l'intervention d'opposants, vendredi soir aux cris de " 49-3 , on n'oublie pas!".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres