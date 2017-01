Primaire de gauche : "un trucage de masse" accuse Jean-Luc Mélenchon

"Je n'ai jamais cru à leur organisation, je ne crois pas en leur sincérité." Voilà comment Jean-Luc Mélenchon juge la primaire qui vient de se dérouler à gauche, avec la survenue de couacs suspects sur le taux de participation et certains incidents de vote. Et pour l'ancien sénateur, il s'agit même d'un "trucage de masse".

"C'est absolument inouï, rien là-dedans ne peut plus être cru" lâche-t-il sur France 2. "Pour Paris, le PS prétend avoir eu 60% des électeurs de la vraie élection régionale. Cela veut dire quasiment un électeur par minute qui serait là à voter. Tout ça est un trucage de masse" tranche-t-il. "On prétendait que cette primaire serait le moyen d'empêcher e qu'ils appellent la dispersion de la gauche (…) tout ça est à l'eau. Il reste l'essentiel : les gens doivent maintenant se tourner vers le contenu, les idées des uns et des autres." Et de préciser : "Il est étrange que dans une élection manifestement truquée, aucun des candidats ne proteste."

