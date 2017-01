Primaire de gauche : Gérard Filoche rejoint Arnaud Montebourg

Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail et grande gueule du parti socialiste, a finalement décidé de rejoindre Arnaud Montebourg. "Il a dit : 'Je suis le candidat de la feuille de paie', moi je suis le candidat pour un salaire pour tous et je suis pour la redistribution des richesses et affronter les puissants. C’était le moment m’a-t-il semblé important hier dans le débat : affronter les puissants. C’est celui qui veut affronter les puissants, il l’a dit avec fermeté hier" explique Gérard Filoche sur RMC.

"Si on avait un choix au 2nd tour entre Arnaud (Montebourg) et Benoit (Hamon), ce serait mieux pour tout le monde" assure-t-il, se montrant très critique envers Manuel Valls. "Manuel Valls, c'est Brutus. Il a tué Hollande et après, il dit qu'il va défendre son bilan. Valls, c'est le 49.3, le CICE, le travail le dimanche. C'est tout le contraire d'une politique de gauche. Il faut dire 'ça suffit' à Manuel Valls" expliquait-il au début du mois sur Sud Radio

Gérard Filoche, pourfendeur de la loi Travail, avait tenté de concourir à la primaire de la gauche mais en avait finalement été évincé, faute de parrainages suffisants.