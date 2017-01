Primaire de gauche : François Hollande ne votera pas au second tour

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Coupe Davis: la France sans Monfils ni Tsonga, avec Gasquet et Simon contre le Japon

Open d'Australie: altercation en plein match entre Tsonga et Wawrinka

Pollution: après Paris et Lyon, Grenoble trie ses voitures

Dimanche dernier, François Hollande n'avait pas non plus participé au premier tour. Il était en effet en visite officielle au Chili… en plein désert, ce qui n'avait pas manqué de faire sourire de nombreux commentateurs.

Cette fois, pas d'excuses pour François Hollande. Il sera bel et bien à Paris, ce dimanche. Mais pas pour voter. Selon RTL, il n'a pas l'intention de prendre part au second tour de la primaire. "S'il avait voulu s'en mêler, il aurait été candidat" aurait ainsi confié un proche du président. Désaveu pour son ancien Premier ministre Manuel Valls ? Il faut dire que les relations entre les deux hommes étaient particulièrement tendues, notamment en raison des prétentions présidentielles de Manuel Valls.

