Primaire de gauche : les députés proches de Valls s'apprêtent à soutenir Macron

Les parlementaires vallsistes ne sont font plus d'illusions. Si le scrutin de dimanche n'est pas définitivement plié, la victoire de Benoit Hamon semble difficile à contrer. Et déjà de nombreux soutiens de l'ancien Premier ministre lorgnent sur un candidat bien différent de celui du PS : l'inévitable Emmanuel Macron. Selon Europe 1, un texte signé par des proches de Valls comme Christophe Caresche, Gilles Savary ou encore François Loncle circule de main en main avec comme but un soutien clair à Emmanuel Macron.

Le fameux texte pourrait même être publié ce lundi, soit le lendemain d'une éventuelle victoire de Benoit Hamon, pour officialiser la scission. Combien seront-ils et surtout quelle sera la réaction d'un Manuel Valls, coincé au PS ? A voir…

A LIRE AUSSI - Fillon, Macron et l’argent des autres