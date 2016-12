Primaire à gauche : Bernard Cazeneuve ne soutiendra pas de candidat

Bernard Cazeneuve, toujours fraîchement installé à Matignon, a donné sa première grande interview dans ses nouvelles fonctions, à paraître ce dimanche dans le JDD. Et il déclare qu'il ne soutiendra aucun candidat à la primaire de la gauche.

"Je dois consacrer toute mon énergie au gouvernement du pays et ne pas me laisser distraire. Je suis chef de la majorité et garant de son unité par-delà les primaires. Cela m’oblige à une certaine réserve", explique-t-il.

Réponse du journaliste : "Ca risque d'être difficile à tenir..."

"Je tiens toujours bon", répond le Premier ministre.

Dans cette interview, Bernard Cazeneuve s'est également prononcé en faveur du 49.3 (avec un usage "modéré"), et a fait sien le point de vue de François Hollande sur la déchéance de nationalité.

"Il me paraît tout à fait illusoire, je le redis, de prétendre gagner l’élection présidentielle en menant une campagne qui dénigrerait le bilan du quinquennat", a-t-il également déclaré.