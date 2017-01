Primaire de la gauche : Benoît Hamon fera "tous les gestes nécessaires" pour rassembler sa famille politique en cas de victoire

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Je ne crois pas au scénario selon lequel les amis de François Hollande basculent chez Emmanuel Macron. Il me faudra faire des efforts quand il me reviendra de représenter toute cette famille. Nous nous connaissons bien avec Manuel Valls. Il prendra la place qu’il jugera être la bonne. Je ne lui demanderai pas d’aller défendre le contraire de ce qu’il pense. Ce serait ridicule d’en faire le porte-parole d’un revenu universel auquel il ne croit pas", avait également estimé Benoît Hamon ce jeudi dans un entretien accordé à 20 Minutes .

Évoquant son engagement dans la lutte contre la pollution atmosphérique et les perturbateurs endocriniens, Benoît Hamon entend même "rassembler et mobiliser" Ségolène Royal, qui semble plutôt prête à soutenir la candidature d'Emmanuel Macron : "Le futur désirable est au cœur de ma démarche politique", a-t-il assuré.

