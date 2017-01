Primaire de la gauche : Benoît Hamon et Manuel Valls donnés au coude à coude

Selon les résultats du sondage "L'Opinion en direct" réalisé par l'institut Elabe pour BFMTV, et diffusé mercredi 18 janvier, Benoît Hamon et Manuel Valls sont tous les deux crédités de 28% des souhaits de victoire chez les électeurs de la primaire de la gauche. Un scrutin auquel déclarent s'intéresser 43% des sondés.

Ce sondage en ligne réalisé entre les 15 et 18 janvier (entre le jour du deuxième débat et ce mercredi) auprès de 4 700 personnes, et 1 407 sympathisants de plusieurs tendances de la gauche, révèle une différence entre les souhaits de victoire et les intentions de vote.

L'ancien Premier ministre accuse ainsi une baisse par rapport aux sondages réalisés lors des semaines précédentes, avec 28% (-3 points) des souhaits de victoire. Manuel Valls occupe désormais la première place au coude à coude avec Benoît Hamon : le député élu dans les Yvelines réalise un bond de 3%. S'il se trouve toujours derrière Manuel Valls auprès des sympathisants PS, il enregistre chez eux aussi un bond de 5 points. Arnaud Montebourg semble quant à lui stagner, avec 24%. En dernière position, arrive enfin Vincent Peillon, qui ne totalise que 5% des souhaits de victoire, soit un recul de trois points.

>>>> À lire aussi : Primaire : Hamon, Montebourg labourent la campagne avec des projets de gauche utopiques et ruineux, Valls assume la modernité mais se retrouve bien seul