Primaire de la gauche : 1,6 millions de bulletins comptabilisés à la mi-journée, des "litiges" dans certains bureaux de vote

François de Rugy (3,88%), Sylvia Pinel (1,98%) et Jean-Luc Bennahmias (1,01%) ferment la marche. Votes blancs et nuls totalisent 1,3%.

D'après ce comptage, Benoît Hamon était toujours en première position avec 36,35% des voix, devant Manuel Valls (31,11%), Arnaud Montebourg (17,52%) et Vincent Peillon (6,85%).

"Il ne reste que 412 bureaux de vote à remonter", a-t-il ajouté, précisant que des "bureaux de vote ont fusionné" leurs résultats et le chiffre total seront donc inférieur aux 7.530 bureaux initialement annoncé.

"On a 1.603.518 votants, sur 92,75 % des bureaux de vote", a indiqué Thomas Clay, président de la Haute autorité de la primaire (HAPC).

Au lendemain du premier tour de la primaire de la gauche, la Haute autorité en charge du scrutin a annoncé avoir comptabilisé plus de 1,6 millions de bulletins au siège du PS, lundi matin à 11 heures.

