Primaire de la droite et du centre : François Fillon a dépensé deux fois plus en meetings que Nicolas Sarkozy

Selon la Haute Autorité pour la primaire de la droite, qui a publié mercredi 21 décembre les comptes de campagne des sept candidats, François Fillon a dépensé deux fois plus en réunions publiques que Nicolas Sarkozy. Le vainqueur de la primaire a dépensé 1.481.796 euros, et se situe ainsi juste en-dessous du plafond fixé à 1,5 millions d'euros pour la durée officielle de la campagne, du 21 septembre à la fin du mois de novembre.

Les sept candidats se sont financés par un système de dons à leur micro-parti. François Fillon, qui a remporté l'élection, a dépensé 1.481.796 euros dont 1.022.760 pour les seules réunions publiques, qui ont été très nombreuses pendant sa campagne.

C'est le candidat qui a le plus dépensé dans ce domaine.

Arrivé en seconde position, Alain Juppé a dépensé au total un peu plus que François Fillon, approchant également le plafond, avec 1.488.112 euros dont 765.130,63 au titre des réunions publiques et plus de 244.000 euros en propagande téléphonique, contre 13.000 euros pour Fillon. Nicolas Sarkozy a dépensé un peu moins, avec un montant total de 1.301.528 euros dont 449.229 euros pour des réunions publiques.

