Prières de rue à Clichy : des responsables musulmans vont porter plainte contre X

Vendredi 10 novembre à Clichy (Hauts-de-Seine), une centaine d'élus avaient tenté d'empêcher des fidèles musulmans de faire leur prière dans la rue. Lundi 13 novembre au soir, l’avocat de l'Union des associations musulmanes de Clichy-la-Garenne (UAMC) a annoncé qu’une plainte contre X sera déposée pour violence aggravée et contre le maire de la ville Rémi Muzeau pour diffamation et incitation à la haine raciale. Elle sera aussi déposée pour "participation à un groupement formé en vue de la préparation d'actes de violences" et "manifestation illicite".

Le maire dans le viseur

"Il est patent que les élus qui manifestaient [...] ont commis des actes de violence à l'encontre des personnes de confession musulmane, avec pour unique raison leur appartenance vraie ou supposée à cette religion", est-il écrit dans la plainte qui sera déposée auprès du parquet de Nanterre. La manifestation des élus contre les prières de rue est "une manipulation de la droite et de l'extrême-droite visant à stigmatiser les musulmans", a assuré l'avocat de l'UAMC, Arié Alimi.

Quant au maire Rémi Muzeau, l'association lui reproche d'avoir porté des accusations graves à l'encontre des musulmans de sa ville, sur LCI vendredi dernier. "Il y a eu des prêches en arabe, des prêches avec des appels au meurtre", avait-il assuré. "Il y a eu aussi des documents qui ont été mis dans la rue, qu'on a récupérés, avec des phrases terribles où on disait 'si vous rencontrez un juif, tuez-le', j'ai les documents", avait-il déclaré. La Licra demande à l’édile de transmettre à la justice les tracts antisémites "récupérés dans la rue" Par ces propos, Rémi Muzeau a éveillé "un sentiment de haine et de crainte envers la communauté musulmane", indique la plainte.

Depuis mars, l'UAMC a été expulsé de sa salle de prière par la mairie qui souhaite y construire une médiathèque. Un autre lieu de culte a été proposé en contrepartie aux fidèles musulmans, les Trois-Pavillons, géré par une autre association cultuelle à 1,5 km du centre-ville. Cependant, l'UAMC estime que cette mosquée est excentrée, trop exiguë, mal desservie par les transports en commun et ne respecte pas les normes de sécurité, ce que le maire récuse.