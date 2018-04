Les prévisions du trafic à la SNCF et à la RATP pour la journée du jeudi 19 avril

Le trafic sera à nouveau perturbé à la SNCF ce jeudi. Cette nouvelle journée de mobilisation intervient dans le cadre de la quatrième séquence de grève contre la réforme ferroviaire. Cette information a été dévoilée dans la journée de mercredi par la direction.

Un TGV sur trois circulera jeudi, deux TER et Transiliens sur cinq également. Un train Intercités sur quatre circulera. Selon la SNCF, il y aura quatre Eurostar sur cinq, un train Lyria sur trois sera assuré. Le trafic des Thalys sera quasi normal.

Emmanuel Macron a été chahuté par des cheminots sur cette réforme et la fin de leur statut lors d'un déplacement dans les Vosges ce mercredi. Le président de la République est prêt à aller jusqu'au bout et souhaite mener sa réforme à bien, malgré l'opposition et la colère des syndicats.

Selon la RATP, le trafic sera "normal" dans les métros et les tramways, "quasi normal" dans les bus. Des perturbations sont prévues en revanche sur les lignes A et B du RER, suite à un appel à la grève lancé par quatre syndicats. Les prévisions pour la ligne A du RER évoquent trois trains du quatre (un sur deux sur la branche Cergy-Poissy, exploitée par la SNCF). Pour la ligne B, il faudra compter avec un RER sur deux et un changement de train nécessaire en gare du Nord afin d'accéder à la zone SNCF.

Quatre syndicats sont mobilisés et ont déposé un préavis de grève. La CGT a notamment prévu un mouvement s'étendant de mercredi 22H00 à samedi 7H00. Selon le communiqué de la CGT, "des assemblées générales seront organisées pour que les agents puissent décider collectivement des suites à donner au mouvement social". L'Unsa, Sud et FO ont également déposé un préavis pour la journée de jeudi, selon la direction de la RATP.

Les agents de la RATP sont appelés à la grève notamment à l'occasion de la journée de mobilisation interprofessionnelle jeudi, à l'appel de la CGT et de Solidaires, mais aussi pour des motifs propres à l'entreprise, comme la crainte d'une privatisation future et des problèmes d'effectifs. La CGT RATP a appelé à la mobilisation pour la manifestation parisienne prévue jeudi à partir de 14H00 entre Montparnasse et la place d'Italie.