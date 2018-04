Prévision du trafic à la SNCF pour les nouvelles journées de grève du 13 et du 14 avril

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les principaux syndicats se mobilisent contre la réforme de la SNCF et la modification du statut des cheminots. La SNCF prévoit un taux de gréviste de 38% pour vendredi. La mobilisation va se poursuivre dans la journée du samedi 14 avril. Cette grève perlée est censée durer trois mois et pourrait même s'étendre au-délà du mois de juin.

La SNCF a débloqué ces dernières heures 40 000 nouvelles places, qui n'étaient pas ouvertes pour la réservation, pour ce vendredi et ce samedi, d'après des précisions de Matthias Vicherat, directeur général adjoint de la SNCF.

Du côté des trains Intercités, 1 train sur 5 sont prévus. Pour les Transiliens, 2 trains sur 5 sont assurés. Le trafic sera normal sur les Thalys et pour les Eurostar.

La SNCF prévoit en moyenne 1 TGV sur 3 pour vendredi. 1 TGV sur 2 pour l'axe Est sont prévus. 1 TGV sur 3 pour les axes Nord et Sud-Est. 1 train sur 4 sont annoncés pour l'axe Atlantique.

