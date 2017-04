La prévision de croissance au premier trimestre revue à la baisse

Heureusement que François Hollande n'est pas candidat, il aurait à se justifier d'une série de chiffres rabotés ces dernières semaines. Celui d'aujourd'hui concerne la prévision de croissance pour le premier trimestre de l'année. Elle devrait finalement s'établir à 0,3% et non plus 0,4%, selon une estimation de la Banque de France. Cela s'explique par une "production industrielle moins dynamique" en mars.

Pour autant, cette baisse "est de faible signification et ne remet pas en cause la perspective de croissance sur l'année" assure la Banque de France dans son communiqué. L'organisme prévoit toujours une croissance de 1,3% pour cette année 2017 contre 1,1% en 2016.

Le gouvernement table, de son côté, sur une croissance de 1,5%.