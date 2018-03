Prestations sociales, tarifs de l'énergie, banque et assurance... Les changements au 1er avril

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Accident de manège près de Lyon : un mort et un blessé grave

Le nouveau carnet de santé vise à prendre en compte les avancées scientifiques et notamment, les onze nouveaux vaccins obligatoires pour les enfants de moins de 2 ans, ou le fait de ne pas laisser les enfants de 3 ans face à la télévision. Les parents auront 3 mois pour le mettre à jour .

Les primes de naissance et d'adoption grimpent de 11 euros, soit 99 euros pour l'année 2018.

Les allocations familiales augmentent de 1%, ainsi que le Complément familial à 170,71 euros (le montant majoré, versé aux familles nombreuses modestes, augmente de 8,2% à 256,09 euros par mois), et l'allocation de soutien familial augmente de 5,2%.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres