Presque 7 Français sur 10 considèrent que la politique économique d'Emmanuel Macron est mauvaise

Le sondage BVA pour La Tribune publié ce matin montre une nouvelle dégradation de la perception de la politique économique du gouvernement : ils sont deux points de plus à la considérer comme mauvaise. Ce regard critique est particulièrement visible chez les moins de 35 ans (75%) et chez les 50-64 ans (73%). En politique, ce constat est quasiment unanime chez les sympathisants LFI (88%) et FN (93%).

Le manque de crédibilité du gouvernement s'explique par sa perte de crédit sur sa capacité à faire baisser le déficit public (36%, -7 pts) et surtout le chômage (30%, -14 pts) et le pouvoir d'achat (24%, -10 pts).

Sur la question économique, le gouvernement n'a pas meilleure presse, même si Gérald Darmanin et Bruno Le Maire sont identifiés. Cependant, la côte du ministre du Budget est à 28% et celle du ministre de l'Economie à 33%. A rebours, Mounir Mahjoubi n'est connu que de la moitié des Français, et ne recueille que 18% d'opinions favorables.

Il n'est dès lors pas surprenant que d'un point de vue économique, le gouvernement déçoive : 65 des Français interrogés se déclarent insatisfaits. Les soutiens du gouvernement viennent principalement des cadres (40%), des retraités (40%) et des sympathisants LREM (89%).