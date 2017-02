Présidentielles : la campagne de Benoît Hamon commence à inquiéter le PS

Le rêve éveillé de Benoît Hamon semble bel et bien terminé. Selon un article du Figaro, les critiques envers la campagne du candidat PS commenceraient à se multiplier. Elles proviendraient des loyalistes - soutiens de la politique du gouvernement, mais aussi du côté des frondeurs, révèle le journal. Une députée socialiste regrette notamment qu'à "deux mois du premier tour de la présidentielle et son agenda est étrangement vide, ou mal rempli". Cette responsable estime que la faute est largement imputable à l'équipe de campagne de l'ancien ministre de l'Education, qui souffrirait d'un véritable manque d'expérience.

Un élu frondeur fustige lui "un vrai problème de leadership". Mais surtout, les sondages n'annoncent pas des lendemains qui chantent pour Solférino. Un membre de la direction du PS explique au Figaro: "Autour de 17% à la présidentielle, cela nous assure presque mécaniquement 22 à 23% aux législatives. Mais à 12 ou 13% et même à 14%, c'est la catastrophe de 1993 qui se profile". Car le candidat PS stagne pour le moment autour de 14% dans les études d'opinion.

Jean-Marc Germain, codirecteur de la campagne et député des Hauts-de-Seine, tente de rassurer en évoquant les grandes figures ayant rejoint Benoît Hamon (Thomas Piketty et Éric de Montgolfier notamment) et en expliquant qu'il faut surtout de "la stabilité". "Pour le moment, nous sommes dans la plaine et ce ne sont pas les échappées dans la plaine qui font gagner le tour de France..." précise-t-il. Mais pas sûr que la comparaison sportive apaise les tensions…