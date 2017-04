Présidentielle : le vote a commencé en Outre-Mer

Ca y est, c'est parti : les Français ont commencé à voter pour le premier tour de cette élection présidentielle pleine de surprises. Enfin, pas tous les Français : d'abord ceux d'Outre-Mer. Le scrutin est ouvert depuis 8 heures (12h heure de Paris) à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guyane (où il a ouvert à 13h, heure de Paris). Les Français qui résident sur le continent américain votent également ce samedi.

Décalage horaire oblige, la Polynésie française commencera à voter à 20 heures (heure de Paris), avant Wallis-et-Futuna et la Nouvelle Calédonie. Suivront la La Réunion et Mayotte, où les bureaux ouvriront respectivement à 6 heures et 7 heures dimanche.

Ce sera ensuite au tour des 66.546 bureaux de vote situés en métropole d'accueillir les votants, à partir de 8 heures.

Ils fermeront à 19 heures (20 heures dans les grandes villes).

Pour rappel, la loi française interdit la publication de résultats avant la clôture du vote, dimanche à 20 heures. En tout état de cause, la fermeture plus tardive des bureaux de vote empêchera les instituts de sondage d'avoir des résultats partiels dès 19h, comme c'était le cas lors des précédentes élections. Toutes les estimations, #radioLondres et autres bruits de couloirs seront donc à prendre pour ce qu'ils seront : de simples rumeurs.