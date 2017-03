Présidentielle : L'UDI soutient de nouveau François Fillon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les femmes sont près de trois fois plus victimes d'actes à caractère sexuel que les hommes

L’ANPE à Kayes : Un atelier-école et une ferme agricole réceptionnés

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les femmes, trois fois plus victimes d'actes à caractère sexuel

En savoir plus

🔴 BREAKING : l' #UDI renouvelle son soutien à Fillon et demande à ce que l'accord conclu il y a 10 jours soit signé d'ici la fin de semaine !

"Nous prenons acte du souhait de François Fillon, candidat légitime issu de la primaire, de poursuivre sa campagne et de la volonté qu’il a exprimé de prendre des initiatives de rassemblement en direction de l’UDI, comme des élus LR, qui avaient souhaité un changement de candidat.

Finalement, François Fillon aura réussi à réunir une bonne partie de son troupeau de brebis égarées. A commencer par les centristes de l'UDI qui avaient suspendu leur soutien au candidat de la droite. Après le coup de force du Trocadéro et le retrait définitif d'Alain Juppé, le parti de Jean-Christophe Lagarde a finalement décidé de rétablir son soutien à François Fillon. "Nous prenons acte avec regret du renoncement d’Alain Juppé" souligne le bureau exécutif dans un communiqué. Il apporte donc son soutien à Fillon mais souligne "un certain nombre de différences qui seront défendues par l’UDI lors de la prochaine législature."

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres