Présidentielle : selon Marine Le Pen, "l'euro est mort"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Evans et Neuville pour la victoire, Ogier pour le podium

Présidentielle : Jean-Louis Borloo sort du silence et soutient Emmanuel Macron

Délabré et endetté, le rail bulgare se cherche un avenir

En savoir plus

Interrogée sur les récentes déclarations tenues par son père, qui a estimé que l’hommage au policier Xavier Jugelé était un "hommage à l’homosexuel", elle a qualifié ses propos "d'odieux". Et de poursuivre : "Je ne lui parle pas. Je n’entretiens plus de relation avec lui, je ne suis pas responsable de ses dérapages, de ses propos inadmissibles. C’est clair !".

Monnaie qui ne concernera pas les achats quotidiens mais uniquement les grandes entreprises qui font du commerce international". Et de préciser :"Nous aurons une monnaie nationale comme tous les autres pays et nous aurons ensemble une monnaie commune".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres