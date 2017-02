Présidentielle : le ralliement de Jadot à Hamon approuvé par les militants écologistes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Sur les 17.000 électeurs de la primaire écologiste du mois de novembre, 9.433 ont participé au vote. Le "oui" est largement vainqueur. 15,39% des votants ont refusé l'accord et 5,08% ont voté blanc.

Le mariage est approuvé par les témoins. L'écologiste Yannick Jadot a annoncé, jeudi soir, son retrait de la course présidentielle, au profit du socialiste Benoît Hamon, mais l'accord devait être validé par les militants d'Europe écologie - Les Verts. C'est maintenant chose faite. Yannick Jadot a annoncé ce dimanche sur Twitter que 79,53% des électeurs d'EELV ont approuvé l'accord actant le ralliement de leur candidat à Benoît Hamon.

