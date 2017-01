Présidentielle : les prédictions de Philippe de Villiers

La phrase a étonné, et beaucoup fait parler. MArdi, alors que Hollande l'avait accusé de vouloir "brutaliser la société", François Fillon avait répondu sur TF1 qu'il est "gaulliste et de surcroît chrétien" et qu'à ce titre, il ne "prendr(ait) jamais de décision contraire à la dignité humaine".

Cette phrase n'a pas convaincu un autre chrétien assumé, Philippe de Villiers.

Contacté par le Figaro, le fondateur du Mouvement pour la France (MPF), estime que cette déclaration ne serait qu'un coup de communication : "Il s'en remet à Anne Méaux (présidente de la société de communication Image 7 et conseillère de Fillon, ndlr) pour lui souffler des idées de marketing, comme elle le fait pour les grands chefs d'entreprises".

Alors que Philippe de Villiers a toujours assumé vouloir affirmer "sans relâche" l'identité chrétienne de la France, il estime "grotesque" la sortie de François Fillon.

Et le retraité de la vie politique va plus loin, en assurant que le candidat des Républicains "ne sera pas présent" au deuxième tour de la présidentielle. Ses pronostics : "Une campagne est une dynamique et j'observe une dynamique Macron, comme s'il était une sorte de Lecanuet de centre-gauche. Donc, il montera haut, Fillon continuera sa descente et la primaire de la gauche sera un échec." Un duel Macron-Le Pen au second tour ? Réponse dans quelques semaines...