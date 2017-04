Présidentielle : Pour Bayrou, la qualification de Macron est aussi un peu la sienne

Si le leader d'En Marche ! est arrivé à se qualifier au second tour de l'élection présidentielle, c'est un peu grâce à François Bayrou. Du moins c'est ce que pense le maire de Pau qui a déjà été trois fois candidat à la présidentielle. Ce lundi 24 avril, il explique dans les colonnes de L’Opinion : "J’ai labouré, labouré, j’ai planté les vignes. J’ai planté mon drapeau au centre et plutôt bien défendu mon espace. Aujourd’hui, Emmanuel Macron récolte les vendanges".

Néanmoins, le patron du MoDem n'a pas toujours été aussi tendre avec l'ex-ministre de l'Economie, du moins avant qu'il l'ait rejoint en février. En effet, en décembre il aurait déclaré en petit comité : "Jamais je ne laisserai le centre à Macron". Et en septembre 2016, il estimait que derrière la démarche d'Emmanuel Macron, qualifié d' "hologramme", il y avait une "tentative qui a déjà été faite plusieurs fois de très grands intérêts financiers, et autres, qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique et qui veulent avoir le pouvoir politique".

Mais ça, c'était avant…