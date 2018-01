Présidentielle : Patrick Stéfanini affirme qu'il n'a pas voté pour Fillon

Un peu plus d'un an après les révélations du Canard enchaîné sur les emplois présumés fictifs de Penelope Fillon, France 5 s'apprête à diffuser le 4 février prochain le documentaire François Fillon : l'homme qui ne pouvait pas être président, lancé par Bruce Toussaint. Dans ce premier volet d'une série de documentaires du journaliste, de nombreuses personnalités reviennent sur la campagne présidentielle de François Fillon. Parmi les intervenants figure aussi Patrick Stéfanini, l'ex-directeur de campagne du candidat de la droite.

Celui qui a orchestré les campagnes victorieuses de Jacques Chirac en 1995 et de Valérie Pécresse aux régionales en 2015 avait démissionné de son poste à la suite de l'annonce de la mise en examen de François Fillon dans l'affaire du Penelopegate.

Dans le film prochainement diffusé, il fait une révélation surprenante, selon Le Point. Quand Bruce Toussaint lui demande s'il a glissé un bulletin en faveur de François Fillon dans l'urne, il lui lance un "non". Cependant, il précise qu'il n'a pas non plus voté pour Emmanuel Macron. À qui a-t-il donné sa voix ? Patrick Stéfanini refuse de répondre à cette question, invoquant le "secret de l'isoloir". Contacté par Le Point, il n'a pas souhaité expliquer son choix, déclarant que sa "démission parle d'elle-même".