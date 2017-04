Présidentielle : de nombreuses violences de la part de groupuscules "antifascistes"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La presse salue Macron au 2e tour et craint Le Pen

Voir Présidentielle - 1er tour : Emmanuel Macron en tête en Loire-Atlantique et en Vendée

Macron et Le Pen au deuxième tour, Fillon éliminé, le naufrage de Hamon... Ce qu'il faut retenir du premier tour de l'élection présidentielle

Les antifascistes dans la rue à Nantes et Paris

Malgré la crise économique, la Russie dépense plus pour s’armer

Premier League - N'Golo Kanté élu meilleur joueur du Championnat d'Angleterre devant Hazard, Kane et Lukaku

En savoir plus

A Rennes et à Rouen, en revanche, des manifestations d'une centaine d'antifascistes à chaque fois se sont déroulées sans affrontements.

A Bordeaux, un rassemblement est parti de la place Saint-Michel à Bordeaux contre la qualification de la candidate FN pour le second tour à 21h, mais le cortège s'est dispersé vers 22h30, grâce à l'action des forces de l'ordre. Il y a aussi eu plusieurs interpellations à Nantes, où des manifestants ont lancé des cocktails Molotov et cassé quelques vitrines d'agences bancaires.

Deux jeunes ont été blessés, ont annoncé les pompiers : un jeune adulte présentant un trauma facial, et une jeune fille mineure en "urgence relative" avec des plaies au visage et au cou, blessée lors d'une charge des CRS.

Ils ont ensuite jeté des bouteilles et des pétards sur les forces de l'ordre. Trois personnes ont été interpellées, selon la préfecture de police. Les émeutiers se sont ensuite dirigés vers la place de la République, pour continuer leurs violences, cette fois contre des abribus, des vitrines et des poubelles.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres