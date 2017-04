Présidentielle : Nicolas Sarkozy serait "atterré" par la défaite de la droite

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Devant cet échec, la question d’un retour aux commandes de l’ancien président se pose désormais. Mais elle ne serait pas à l’ordre du jour du principal intéressé. "Il n’a pas du tout l’intention de reprendre le leadership au sein de sa famille politique. Il se voit plutôt comme un liant entre les uns et les autres dans les semaines à venir" a rétorqué son entourage. Nicolas Sarkozy devrait prendre la parole prochainement.

Un ancien leader dont les prochaines déclarations vont être scrutées à la loupe. Selon son entourage, Nicolas Sarkozy est "atterré" par la défaite de la droite, rapporte un article du Parisien. "On ne va pas tirer sur l’ambulance mais franchement, en s’obstinant comme il l’a fait pendant cette campagne, François Fillon a conduit tout le monde dans le mur", a estimé au lendemain du premier tour un élu proche de Sarkozy, d’après le quotidien.

