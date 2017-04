Présidentielle : Nicolas Sarkozy aux côtés de François Fillon

La rencontre entre Nicolas Sarkozy et François Fillon a duré une heure et a été qualifiée des deux côtés de "chaleureuse" par les deux hommes. "Compte tenu de la gravité des enjeux, de l'importance de cette élection, il me semble que tous les signes de rassemblement devaient être donnés", a expliqué au Figaro Nicolas Sarkozy. "Je soutiens la candidature de François Fillon. C'était normal qu'on en parle, qu'on discute, qu'on se voit, et que tous ceux qui m'ont fait confiance ou qui ont voté pour moi sachent que je considère que pas une voix ne doit manquer pour la France compte tenu de l'importance des enjeux, des problématiques que nous aurons à affronter.

J'ai tenu à remercier personnellement @NicolasSarkozy de son soutien clair et important dans cette dernière ligne droite avant le 1er tour. pic.twitter.com/bzsxbslvbu — François Fillon (@FrancoisFillon) 20 avril 2017

"L'intérêt de la France commande qu'on se rassemble"

Inquiet de "l'image que tout ceci donne de notre pays", Nicolas Sarkozy a dit ne pas pouvoir se "résoudre à ça", visant les candidatures de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. "La France est regardée dans le monde entier. Et ces deux candidatures - je ne m'attaque pas aux personnes naturellement - c'est le contraire de ce qu'il convient de faire dans un pays ouvert, moderne, adapté à la compétition du XXIe siècle. Chacun le sent bien", a-t-il indiqué.

Appelant à nouveau à voter pour le candidat de la droite, Nicolas Sarkozy a déclaré : "Chacun fait ce qu'il veut mais il me semblait que la clarté consistait à manifester un choix sans ambiguïté, sans états d'âme, parce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de chacun de nous ; c'est l'intérêt de la France. Et l'intérêt de la France commande qu'on se rassemble". "C'est toujours le même problème avec la droite et le centre il faut qu'on soit unis. Sans rassemblement sans unité, rien n'est possible et c'est ça qui compte", a conclu Nicolas Sarkozy à l'issue de cet entretien.