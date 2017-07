Présidentielle : le microparti de Fillon et Les Républicains trouvent un accord sur le partage des dons

Les négociations ont été probablement rudes. Les Républicains et Force républicaine, le microparti de François Fillon, ont trouvé un accord sur la répartition des dons collectés pendant la campagne présidentielle. La décision a été prise après une réunion avec le président de LR Bernard Accoyer et Bruno Retailleau, qui dirige Force républicaine, depuis le retrait de la vie politique de l’ancien candidat de la droite et du centre.

D'après le trésorier du parti, Daniel Fasquelle, LR récupérera un million sur les quelque 2 millions d'euros récoltés, le reste étant conservé par le micro parti. "Une partie des dons n’aurait pas eu lieu si François Fillon n’avait pas été candidat" a-t-il avancé pour justifier la somme conservée par Force républicaine.

Durant la campagne, il avait jugé "anormal" que l'ancien Premier ministre appelle aux dons vers ce microparti et non Les Républicains. Début juillet, sur le plateau de BFMTV, Christian Jacob s’était dit favorable à ce que les "excédents" – les dons – reçus par Force Républicaine pendant la campagne de la primaire de la droite et du centre soient reversés au parti de droite.

L'argent récupéré par Les Républicains ne sera pas de trop pour combler une dette importante. Le parti a en effet un crédit de 55 millions d'euros à rembourser.