Présidentielle : les mesures prônées par François Fillon jugées meilleures pour l'économie que celles d'Emmanuel Macron

François Fillon plus efficace pour traiter les maux de l’économie française qu’Emmanuel Macron ? C’est en tous cas ce qui ressort d’une étude de COE-Rexecode publiée mercredi, et relayée par Le Figaro. D’après les calculs du cabinet d'analyses économiques de tendance libérale, qui a évalué les programmes des cinq grands candidats, seules les mesures entreprises par le candidat Les Républicains permettraient de respecter les engagements budgétaires européens de la France. Le programme de l’ancien Premier ministre susciterait la création de 1,5 million d'emplois, tout en portant la croissance de l'économie française à environ 2% chaque année entre 2020 et 2022. Par ailleurs, le déficit public serait diminué pour se trouver sous la limite européenne de 3% du produit intérieur brut en 2020 et à 1,4% en 2022.

D’un autre côté, les mesures prévues par Emmanuel Macron ne permettraient pas ramener le déficit sous 3%, ce qu’il a pourtant clairement affiché. COE-Rexecode émet alors l’hypothèse que le candidat d’En Marche ! pourrait durcir les règles de retraites. Un tel scénario, selon l’institut permettrait de remplir la règle des 3%, mais uniquement à partir de 2022.

L’institut applique également des mesures correctives pour le programme de Benoît Hamon (abandon de toute deuxième phase du revenu universel, arrêt à partir de 2019 des investissements et des recrutements prévus, réforme des retraites et hausse des prélèvements obligatoires). Une cure qui permettrait, toujours selon l’institut, de faire baisse le déficit public à 3.9%, mais uniquement à l’horizon 2022.

En ce qui concerne Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, COE-Rexecode estime que "l'hypothèse est que le scénario du programme bascule vers un scénario de crise monétaire violente".