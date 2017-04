Présidentielle : Mélenchon répond à ceux qui craignent le "cataclysme" de son élection

Les marchés financiers craignaient Marine Le Pen, les voilà désormais effrayés par l'invité surprise de cette fin de campagne : Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise grignote son retard et s'il sera compliqué d'aller au second tour, sa progression inquiète. Avec un programme économique basé sur l'investissement massif et la relance par la consommation, le candidat fait craindre des dérapages budgétaires abyssaux. "Il est a priori sympathique, mais il propose des solutions extrêmement violentes pour l'économie tricolore" affirme ainsi au Parisien Philippe Waechter, chef économiste de Natixis Asset Management.

"Son programme ferait basculer la France dans un système potentiellement très instable". Selon le journal, beaucoup de banquiers évoquent un "cataclysme" à venir.

Pourtant, les Français venus l'écouter étaient encore très nombreux à Lille, ce mercredi, pour un nouveau meeting. Jean-Luc Mélenchon en a profité pour répondre à ses détracteurs et notamment Le Figaro qui publiait, le matin même, une violente charge contre lui. "Je veux féliciter les hackers du Gorafi qui ont réussi à s’emparer de la une du Figaro" a ironisé le candidat, qui a rappelé les liens économiques entre le propriétaire du journal, Serge Dassault, et l'Arabie saoudite. Hugo Chavez n’a jamais condamné aucun blogueur à recevoir mille coups de fouet (…) Vous croyez être en train de lire un journal ? Vous êtes en train de lire un tract. Vous croyez vous informer ? Vous vous faites bourrer le crâne !"