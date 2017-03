Présidentielle : Marine Le Pen décroche les 500 parrainages requis pour être candidate

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Pour le moment, sept candidats sont donc qualifiés : Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et François Asselineau. Les autres candidats ont jusqu'au 17 mars pour convaincre les élus. Au total, 9 223 parrainages d’élus ont déjà été validés

Mais pour d'autres, le chemin de croix se poursuit. Jean-Luc Mélenchon est tout proche du but avec 432 parrainages. Le centriste Jean Lasasalle peut se targuer d'en avoir 289…plus Philippe Poutou, en difficulté avec 245 signatures.

Mardi, le Conseil constitutionnel avait validé les 1 039 parrainages du vainqueur de la primaire de la gauche, Benoît Hamon, de Nathalie Arthaud (557) et de Nicolas Dupont-Aignan (559). Parmi les autres "gros candidats", François Fillon dispose d'un réservoir de 2111 et Emmanuel Macron de 1266.

