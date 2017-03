Présidentielle : Macron et Le Pen à égalité dans un nouveau sondage, Fillon remonte

Les sondages en vue de la présidentielle 2017 se suivent et se ressemblent : selon le dernier en date, publié ce samedi et signé de l'institut BVA-Salesforce Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont au coude à coude au premier tour de l’élection présidentielle.

Avec 26% des intentions de vote, le fondateur du mouvement En Marche! et la présidente du Front national font jeu égal, mais la dynamique est du côté de l'ancien ministre : il progresse de trois points quand la candidate frontiste reste stable.

François Fillon, classé troisème, progresse d'un point à 20%.

Il devance largement le candidat socialiste Benoît Hamon, qui perd deux points à 13,5%, et Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise, crédité de 11,5% des voix.

Au second tour, Emmanuel Macron serait élu avec 61% des voix contre 38% pour la présidente du Front national. Reste que si parmi les personnes certaines d'aller voter, la proportion de ceux qui déclarent que leur choix est définitif est de 83% pour les électeurs de Marine Le Pen, elle n'est que de 56% pour ceux d'Emmanuel Macron. François Fillon fait mieux, avec 76% de ses électeurs certains de voter pour lui.