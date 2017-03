Présidentielle : Jean-Marie Le Pen accorde son parrainage à Marine Le Pen

Entre Jean-Marie Le Pen et sa fille, les relations sont toujours glaciales. Depuis l'exclusion du fondateur du Front national en août 2015, suite à ses propos sur la "fournée" d'artiste, les deux responsables politiques ne s'adressent plus la parole. Pourtant, le Menhir a décidé d'accorder son parrainage à sa fille, qui était de toute façon assurée de participer au premier tour puisqu'elle dispose déjà des 500 signatures.

Ce don marquerait-il la fin de l'embrouille ? Pas vraiment. Sur le plan personnel, "Pour l'instant, c'est glacial", déclare Jean-Marie Le Pen. Mais sa fille est "la candidate nationale. Je la trouve proche des positions que je défends depuis quarante ans", dit-il.

"Un parrainage n'est pas un soutien, cela ne préjuge pas de son vote", prend soin de préciser l'entourage du patriarche, qui se félicite que "Marine est moins sensible aux notes de l'Ifop et plus à l'écoute de son instinct politique propre."

Jean-Marie Le Pen organisera comme tous les ans son rassemblement du 1er Mai et devrait donner à cette date une consigne de vote pour le second tour, indique le Parisien.