Présidentielle : Jean-Luc Mélenchon annonce avoir recueilli 500 parrainages... et déclare se mettre à "l'hologramme"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Focus sur le 27ème Sommet Afrique – France/Jour J-2 (Bamako, les 13 et 14 janvier 2017)

Angleterre: Giroud et Koscielny prolongent à Arsenal

Hand: les Bleus attendus au Mondial par Nantes et son public "XXL"

Sport: les grands événements français se veulent plus verts

En savoir plus

"Il s'agit d'une première mondiale, je serai présent à Lyon personnellement et physiquement je serai présent à Paris grâce à un hologramme", se félicite-t-il. "En voyant l’hologramme, peut-être que vous ferez partie de ces gens qui ont quelque chose ensuite à raconter toute leur vie. Comme ceux de nos anciens qui ont pu nous dire: ‘Moi, j’étais à la première séance de cinéma'". Libération rappelle toutefois que ce n'est qu'une première mondiale…en France. Le président turc Erdogan a notamment déjà utilisé cette technique.

Par ailleurs, le candidat a indiqué qu'il allait se mettre…à l'hologramme. Le 5 février prochain, Jean-Luc Mélenchon sera en effet en meeting à Lyon, et simultanément, tiendra un meeting à Paris, en hologramme.

"Nous avons recueilli à cette heure 517 parrainages pour présenter ma candidature à l’élection présidentielle", a-t-il sobrement tweeté avant de remercier "les élus qui m'ont apporté leurs parrainages pour me permettre d'être candidat" et d'indiquer "Ces 500 parrainages stoppent un débat : je serai candidat.

Jour de fête pour Jean-Luc Mélenchon. Ce jeudi matin, le candidat de "la France insoumise" a indiqué via son compte Twitter qu'il avait rassemblé 517 signatures sur les 500 nécessaires pour se présenter à la présidentielle de 2017.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres