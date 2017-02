Présidentielle : François Hollande veut des "mesures spécifiques de vigilance" contre les cyberattaques

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

D'après Le Canard Enchaîné de ce mercredi, les ordinateurs du QG du candidat d'En Marche ! seraient touchés par "pas moins de 2.000 attaques par jour, originaires pour la plupart d'anciens pays du bloc de l'Est". Le journal satirique rapporte qu'un Conseil de défense devrait se tenir à l'Élysée le 23 février prochain à propos de ces cyberattaques.

Par ailleurs, en France, En effet, l'entourage d'Emmanuel Macron accuse le Kremlin de multiplier les attaques sur son site afin d'interférer dans la campagne et d'effectuer de la propagande en faveur de l'extrême droite.

Contrer la menace. En Conseil des ministres ce mercredi, François Hollande a demandé que des "mesures spécifiques" soient prises pour lutter contre d'éventuelles cyberattaques à l'occasion de l'élection présidentielle. "Le président de la République a demandé que lui soit présentées, lors du prochain Conseil, les mesures spécifiques de vigilance et de protection, y compris dans le domaine cyber, prises à l'occasion de la campagne électorale", a indiqué l'Élysée dans un communiqué.

