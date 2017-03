Présidentielle : François Hollande garderait 500 parrainages mis de côté

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

UE: Merkel ne veut pas laisser la Turquie "s'éloigner plus encore"

En savoir plus

Mais en dépit des nombreux rebondissements de cette campagne présidentielle, le scénario reste tout de même particulièrement difficile à imaginer. Il faudrait ainsi "un crash" d’Emmanuel Macron et de Benoit Hamon avant le 17 mars. Sans compter que le chef de l’Etat n’as pas vraiment connu de rebond fantastique dans les enquêtes de popularité. "Ces états d'âme, on s'en fout !" lance carrément un ministre.

Avec ces parrainages soigneusement mis de côté, le locataire de l’Elysée pourrait donc changer d'avis et décider de se présenter à sa propre succession…au cas où.

S’il n’est pas officiellement candidat pour sa réélection, François Hollande reste un homme prévoyant. Selon des informations du Parisien, il disposerait d'un matelas de sécurité de 500 parrainages d'élus. Un nombre qui ne doit rien au hasard : c’est celui permettant de se présenter à l’élection présidentielle, et que les candidats doivent déposer avant le 17 mars.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres