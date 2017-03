Présidentielle : François Fillon se voit comme un "combattant balafré" qui "ne baisse pas la tête devant les balles"

François Fillon est plus déterminé que jamais. Englué dans l'affaire du PenelopeGate, du prêt que lui a accordé son ami Marc Ladreit de Lacharrière ou encore de ses costumes de luxe, le candidat Les Républicains entend bien ne pas courber l'échine. Mercredi soir, lors d'un meeting dans le Vaucluse, à Pertuis, il a entonné un discours résolument martial. "Me voici pour vous dire que je ne baisse pas la tête devant les balles de mes adversaires. Me voici parmi vous, bien décidé à vaincre et à parler fort".

L'ancien Premier ministre a indiqué être "un patriote qui a donné le meilleur de lui-même. Je suis comme ces combattants balafrés qui n'ont pas appris la vie dans des livres. On veut nous faire taire. Eh bien, je persiste et je signe. Je suis fier d'être Français. Je l'assume contre tous ceux qui ne croient plus à la France. Je dis mon attachement à nos valeurs traditionnelles".

Devant une salle d'un millier de personnes, François Fillon a cependant admis des erreurs. "Ces dernières semaines, on a mis à l'épreuve ma vie. Je dis aux Français: jugez-moi sur mon parcours. Je n'ai pas fait les grandes écoles, je n'ai pas été banquier (...) J'ai pu faire des erreurs, mais qui n'en a pas fait? Ceux qui n'ont jamais fait d'erreurs ne sont pas nécessairement les êtres les plus justes et les plus solides".