Présidentielle : François Bayrou donnera sa réponse mercredi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les 19 accords gouvernementaux et de partenariat économique signés sous la présidence de SM le Roi et du Chef de l’Etat zambien

Six Nations: la journée des Français

L'écrivain Mehdi Meklat accusé de racisme et d'antisémitisme : la polémique en 4 actes

En savoir plus

Il a déjà été candidat à la présidentielle à trois reprises (2002, 2007 et 2012). La première fois, il avait obtenu 6,84% des voix. La seconde, il avait décroché la troisième place au premier tour avec 18,57% des suffrages, son meilleur score. En 2012, il avait recueilli 9,13% des voix. Selon les derniers sondages, le centriste est crédité de 5,5% des intentions de vote au premier tour.

Lors de la primaire de la droite, il avait choisi de soutenir la candidature à la présidentielle de son ami Alain Juppé, qui avait longtemps été le favori des sondages avant d'être largement battu au second tour par François Fillon. Après la défaite du maire de Bordeaux, l'ancien ministre de l'Éducation nationale avait indiqué qu'il dirait, courant février, s'il était ou non candidat à la présidence de la République. Le 31 janvier, alors que François Fillon se retrouvait empêtré dans le "Penelopegate", François Bayrou avait fait un pas vers la présidentielle en se disant prêt à faire "ce qu'il faut pour que la France s'en sorte".

Le président du MoDem, François Bayrou, a annoncé à l'AFP qu'il fera "une déclaration à la presse" le mercredi 22 février à 16h30. Joint au téléphone par Paris Match, il a confirmé qu'il dira s'il se présente ou non à l'élection présidentielle. La déclaration du maire de Pau aura lieu au siège du MoDem, rue de l'Université, à Paris.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres