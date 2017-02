Présidentielle : Fillon décroche et serait battu par Le Pen et Macron au premier tour, selon un dernier sondage

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La grande gagnante du premier tour resterait Marine Le Pen, en tête depuis plusieurs mois, avec 25.5% à 26% des intentions de vote. La présidente du Front national convainc notamment les catégories populaires (ouvriers et employés), avec 36 à 38%, contre 16 à 17% chez les retraités.

L'ancien Premier ministre ne parviendrait pas à se qualifier pour le second tour. Il serait devancé notamment par Emmanuel Macron, crédité de 22% à 23.5%. L'ancien ministre de l'Economie obtient son meilleur score (23 à 25%) chez les cadres et professions intermédiaires.

L'affaire dite du "Penelopegate" n'en finit pas de faire plonger François Fillon, qui paie cher les révélations du Canard enchainé. Dans un nouveau sondage d'Elabe pour L'Express et BFMTV publié ce mercredi, le candidat Les Républicains ne récolterait que de 17% à 18% des intentions de vote selon que François Bayrou décide de se présenter ou non.

