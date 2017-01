Présidentielle : Emmanuel Macron rattrape François Fillon

Cette fois, ils sont coude-à-coude. Selon un sondage Kantar Sofres-One Point pour Le Figaro, RTL et LCI, Emmanuel Macron obtiendrait 21% des voix au premier tour, contre 22% pour François Fillon. Un tout petit point qui permet toujours au candidat de la droite d'espérer le second tour et donc la victoire assurée sur Marine Le Pen. Car l'étude précise que les deux candidats l'emporteraient largement face à la présidente du Front national. Cette dernière obtient ainsi 25% des intentions de vote au premier tour.

Autre surprise, le lancement de Benoît Hamon qui surfe sur une primaire réussie pour lui. Il obtiendrait ainsi 15% de voix et devancerait ainsi largement son rival sur le créneau de la gauche, Jean-Luc Mélenchon (10%).

Enquête réalisée en ligne le 26 et 27 janvier 2017 sur un échantillon de 1032 personnes, selon la méthode des quotas.

